Правительство Ирландии в полном составе ушло на карантин

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До результатов тестирования премьер и все министры будут работать дистанционно

Правительство Ирландии ушло на самоизоляцию, поскольку у министра здравоохранения Стефена Доннели подозрение на COVID-19. Об этом пишет Irish Times.

В частности, Доннели обратился к врачам в связи с плохим самочувствием. Врачи посоветовали ему сделать тест на коронавирус. Сейчас результат теста еще не известны.

Отмечается, что министр утром вторника, 15 сентября, присутствовал на общем заседании правительства.

До результатов тестирования премьер и все министры будут работать дистанционно.

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Напомним, ранее правительство Португалии ввело режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с увеличением случаев коронавируса. В частности, режим чрезвычайной ситуации в Португалии предусматривает запрет собираться в группы более 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству и ряд других ограничений.

Соответствующий режим будет действовать до 30 сентября включительно.