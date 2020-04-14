Правительство Эстонии раскрыло данные о разоблаченных российских шпионах

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В списке российских шпионов, представленных КаПо, - 20 человек, из них 12 сотрудничали с ФСБ

В свежем ежегоднике эстонской Полиции безопасности (КаПо) опубликован полный список российских шпионов, разоблаченных на это время. Список обнародован на сайте КаПо.

В списке российских шпионов, представленных КаПо, - 20 человек, из них 12 сотрудничали с ФСБ, 6 - с ИГРУ и еще 2 - из СВР. В 2019 было осуждено 5 человек.

В частности, за "измену Родине" были приговорены бывший офицер Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин, которые работали на ИГРУ. Метсавас получил 15 с половиной лет, Волин - 6 лет.

Бывший сотрудник полиции безопасности Владимир Куликов в 2019 году был осужден по статье "за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и ее поддержку, а также за создание и поддержание нибудь антиэстонские связей" на 5 лет.

Гражданина России, бывшего члена правления Эстонского союза ветеранов вооруженных конфликтов и военной службы "Боевое Братство" Сергея Кондрату был осужден к 5 годам тюрьмы. Его обвинили по статье 233 "Ненасильственные действия, совершенные иностранцем против независимости и суверенитета Эстонской Республики".

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И последний осужденный - Дмитрий Козлов, который имеет двойное гражданство России и Эстонии, был завербован ФСБ с целью получить "среди прочего" данные о здании, сотрудников, транспорт, технику и режим пограничного контроля в региональной префектуре Департамента полиции и пограничной охраны. Его приговорили к 3 с половиной годам тюрьмы.

Напомним, в Украине гражданина Китайской Народной Республики Ую Юаньцзє осудили на 10 лет тюрьмы за "любопытство" до украинских ракет.