Правительство Дании закрывает часть страны из-за мутации коронавируса

Дополнительные ограничения введут в шести северных муниципалитетах Дании из-за норок

Согласно сообщению, правительство заявило, что источником заражения людей мутировавшим коронавирусом в северной части страны могут быть норки. По словам представителей властей, новый штамп коронавирус может быть устойчивым против будущих вакцин от COVID-19.

"Муниципалитеты на севере Дании, в которых расположены большинство норковых ферм в стране, столкнутся с ограничениями на передвижение через административные границы, рестораны и бары будут вынуждены закрыться", - заявил мэр муниципалитета Рестхиммерленд Пер Бах Лаурсен.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Дании отказалось комментировать детали новых ограничений, направленных на сдерживание распространения нового штамма вируса.

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