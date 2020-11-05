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Правительство Дании закрывает часть страны из-за мутации коронавируса

AP Photo

Дополнительные ограничения введут в шести северных муниципалитетах Дании из-за норок

Правительство Дании введет дополнительные ограничения в шести северных муниципалитетах страны, которые потенциально могут пострадать от мутированной формы коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, правительство заявило, что источником заражения людей мутировавшим коронавирусом в северной части страны могут быть норки. По словам представителей властей, новый штамп коронавирус может быть устойчивым против будущих вакцин от COVID-19.

"Муниципалитеты на севере Дании, в которых расположены большинство норковых ферм в стране, столкнутся с ограничениями на передвижение через административные границы, рестораны и бары будут вынуждены закрыться", - заявил мэр муниципалитета Рестхиммерленд Пер Бах Лаурсен.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Дании отказалось комментировать детали новых ограничений, направленных на сдерживание распространения нового штамма вируса.

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Напомним, служба внешней разведки Украины провела собственный обзор мер иностранных государств по противодействию распространению COVID-19 в мире. По состоянию на сегодняшнее утро, 5 ноября, изменения начали действовать в 10 странах мира. Куда станет проблемнее въезд, а где придется постоянно ходить в маске? Читайте здесь.

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