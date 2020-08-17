Правительство Беларуси сложило полномочия

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Постановление вступает в силу со дня его принятия

Правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь объявленным победителем на президентских выборах Александром Лукашенко. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 августа №480, передает БЕЛТА.

Как отмечается, ранее Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном сформировано правительство, но могут быть нюансы.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 9 августа после проведения президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Поводом этого стали предварительные результаты голосования от экзитпола, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.