Правительство Армении ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва

Никол ПашинянФото: TATYANA ZENKOVICH / TASS

Решение вступит в действие с момента публикации

Сегодня, 27 сентября, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в своем Facebook.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в действие с момента публикации. Весь личный состав призываю явиться в военные комиссариаты", - отметил Пашинян.

Напомним, сегодня утром, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Как известно, недавно Министерство обороны Армении обвинило азербайджанские войска в нападении на одну из позиций на границе. Однако, в Баку заявили, что никакой новой атаки не было, а на азербайджанском участке государственной границы сохраняется спокойствие.

Это произошло в результате того, что 12-13 июля на границе Армении и Азербайджана в Товузском районе произошла стрельба. Позже стало известно про жертвы среди гражданского населения в результате обстрела армянской артиллерии, а также про гибель 11 военных с обеих сторон.