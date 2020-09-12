Правительство Афганистана и" Талибан " начали прямые переговоры впервые за 20 лет

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"Талибан" обязался не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.

В субботу, 12 сентября, в Катаре начались исторические переговоры между талибами и политическим руководством Афганистана. Это первые почти за 20 лет прямые переговоры по урегулированию ситуации в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что на церемонии открытия встречи председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла поблагодарил талибов за участие в мирных переговорах и заявил, что стороны хотят принести мир в Афганистан. Он также призвал к урегулированию огня. По словам Абдуллы, с февраля этого года в стране погибли более 12 тысяч мирных жителей, 15 тысяч - получили ранения.

Один из основателей "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар призвал не приносить ислам в жертву личным интересам. По словам лидера талибов, стороны должны принять на переговорах религиозные положения. При этом" Талибан " обязался не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.

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Также на церемонии присутствовал госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что переговоры будут продолжаться много тяжелой работы и уступок. Глава Госдепа США выразил надежду на сохранение в обществе прав женщин. Отметим, что талибы выступают против женского образования и ограничивают доступ девочек в школы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter заявил, что начавшиеся переговоры являются "лучшим шансом на мир".

Правительство Афганистана контролирует столицу страны Кабул, центры провинций и большинство районных центров - это около 30% территории страны. В руках "Талибана" находятся около 20% территорий. За остальную страну стороны ведут спор.

Напомним, движение "Талибан" зародилось в 1994 году. С 1996 по 2001 год оно правило Афганистаном. Официальной религией является ашаризм - одно из направлений суннитского ислама. На подконтрольных территориях движение вводит нормы шариата и строго контролирует их выполнение.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и" Талибан " могут подписать мирное соглашение уже в феврале, что должно предоставить возможность американским военным покинуть Афганистан.