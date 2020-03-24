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Prada начала шить спецодежду и маски для итальянских врачей

Prada из открытых источников

Компания изготовит 80 тыс. медицинской спецодежды и 110 тыс. масок

Итальянская компания Prada на своей фабрике начала производство спецодежды и масок для врачей итальянского региона Тоскана. Об этом говорится в пресс-релизе Prada Group.

"Prada начала производство 80 тыс. единиц медицинской спецодежды и 110 тыс. масок, которые будут предоставлены медицинским работникам, по требованию региона Тоскана", - сообщили в модном доме.

Всемирно известный бренд начал производство на фабрике Prada в Монтоне (Перуджа) 18 марта и продлится оно до 6 апреля.

Ожидается, что поставки будут ежедневные.

Ранее сообщалось, что известный итальянский модельер Джорджио Армани выделил 1,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом COVID-2019 трем больницам в Милане, одной клинике в Риме и Агентству гражданской защиты.

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