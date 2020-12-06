"Позор для государства": Уруский заявил, что у Украины нет на орбите ни одного спутника

Олег Уруский Радио Свобода

Все данные страна получает с иностранных спутников Земли

На орбите Земли нет ни одного украинского спутника, а все данные страна получает с иностранных устройств. Об этом сообщил вицепремьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью "Радио Свобода".

"Я считаю, для нашего государства позор! Потому что мы говорим про великую космическую державу Украина, говорим о том, что у нас есть КБ "Южное", "Южмаш", а в конечном счете сейчас нет ни одного спутника на орбите, кроме двух наноспутников, которые запустили студенты из КПИ (Киевский политехнический институт – ред.) имени Сикорского", – отметил министр.

По его словам, все данные Украина получает с иностранных спутников.

"Три года у нас нет общегосударственной космической программы. Это впервые за всю историю Украины. Финансируется на сегодня, чтобы вы понимали, 90 млн грн", – отметил Уруский.

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В то же время министр добавил, что сейчас есть проекты хорошего спутника дистанционного зондирования Земли. По его словам, вместе с запуском можно вложиться в 20-30 миллионов евро. Это устройство с хорошим различением, однако не украинского производства.

"Не наш. С нашими какими-то элементами. Я здесь сторонник того, что космическая программа должна быть выстроена так, что она для интересов нашего потребителя. Это программа общеукраинская. Это не программа для "КБ "Южного" и "Южмаша". У нас долгое время делалось так", – пояснил министр.

Также Уруский отметил, что на рассмотрение Кабмина была подана концепция общегосударственной космической программы, которая предусматривает не только государственный сектор финансирования, но и привлечение иностранных инвестиций.

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"Мы ее сейчас внесли. Я думаю, что в этом году мы одобрим концепцию. И сразу же тогда будем согласовывать общегосударственную программу", - добавил он.

Напомним, в сентябре этого года во французской Гвиане изготовленная при участии Украины ракета Vega вывела на орбиту более полусотни спутников. Участие в разработке ракеты приняло украинское конструкторское бюро "Южное".