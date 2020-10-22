Позиция Эрдогана по Крыму мне не интересна, - Путин

Президент РФ Владимир Путин ТАСС

По словам лидера РФ, у стран есть много разных точек зрения по разным вопросам

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не особо интересуется мнением лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по аннексии полуострова Крым. Об этом российский глава сказал во время дискуссионного форума, передает "РИА Крым".

По его словам, несмотря на широкое сотрудничество РФ и Турции по разным вопросам, у стран есть много разных точек зрения.

"Стремлений Эрдогана по поводу Крыма я не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены. Думаю, что и другие наши партнеры это понимают и отдают себе в этом отчет. Ну и что, что Турция не признает Крым российским? У нас далеко не все совпадает. Как и в вопросе ситуации на Закавказье (конфликта в Нагорном Карабахе, - ред.), например", - отметил Путин.

Президент России также высказался относительно позиции Европы и США, которые, как и Турция, считают, что Крым аннексирован.

"Мы знаем позицию Европы и США, они вроде бы все демократы такие записные. А то что был проведен референдум народом Крыма, это в высшей степени проявление демократии. То, что люди пришли и проголосовали — это никого не интересует. Вводят вот санкции против крымчан. Если это аннексия — они жертвы? За что против них вводят санкции? А если они проголосовали — то это проявление демократии. Вводят санкции за демократию? Бред. Но это происходит", — подчеркнул Владимир Путин.

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Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признавала и не признает незаконную аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Также Турция заявила о готовности присоединиться к будущей платформе по деоккупации Крыма и быть ее активным членом.