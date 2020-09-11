Пожары в США унесли жизни десятков человек, начаты масштабные эвакуации

Лесные пожары в США Фото из открытых источников

В штате Орегон приказ об эвакуации получили примерно пол миллиона жителей

В Соединенных Штатах Америки масштабные лесные пожары унесли жизни десятков людей, еще миллионы человек вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные регионы. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

Так, по состоянию на утро 11 сентября в штате Орегон по меньшей мере четыре подтвержденных случая смертей, вызванных пожарами в регионе. Однако, отмечается, что количество жертв может быть больше. В связи с повышенной опасностью в штате приняли решение об эвакуации по меньшей мере пол миллиона жителей.

В частности, по штату Орегон бушуют десятки пожаров, которые раздуваются чрезвычайно жарким суховеев. Одну из них рассматривают как поджог.

Также, по официальным данным, число погибших в Калифорнии составляет 10 человек, еще 16 - пропали без вести. В этом штате примерно 64 000 жителям приказали подготовиться к эвакуации.

К слову, по состоянию на 1 сентября в США более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов. Больше всего пострадали Орегон, Калифорния и Вашингтон.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, около 1,7 миллиона гектаров земли были уничтожены.

Напомним, недавно в Сан-Франциско в результате масштабных лесных пожаров небо стало темного багрового цвета. очевидцы в соцсетях начали сравнивать город с Марсом на локациями фильма "Бегущий по лезвию 2049".