Пожары в Калифорнии вызвали изменения климата, - губернатор

Лесные пожары в США Фото из открытых источников

Там пожары веруют уже третью неделю

Лесные пожары, бушующие на западном побережье США, вызвала рекордная жара и мощные ветры, ставшие следствием изменения климата. Об этом сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, информирует BBC.

По его словам, эти пожары показывают, что дебаты по изменению климата должны быть прекращены.

"Просто приезжайте в штат Калифорния. Увидьте это собственными глазами", - отметил он.

Уже три недели в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне бушуют лесные пожары.

Стихия, которой способствует засушливая погода, разрушила тысячи домов и стала причиной смерти по меньшей мере 25 человек.

В пятницу губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила о десятках пропавших без вести лишь в ее штате.

В целом в течение последних недель в результате пожаров сгорели 4,5 млн акров - площадь больше Коннектикут и немного меньше Уэльс, сообщает Национальный пожарный центр США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки масштабные лесные пожары забрали жизни десятков людей, еще миллионы человек вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в более безопасные регионы