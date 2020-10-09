Пожар в Южной Корее: Почти сотня человек пострадали

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Сейчас информации о погибших нет

В Южной Корее вспыхнул многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадало по меньшей мере 88 человек. Об этом пишет Yonhap.

Инцидент произошел в 33-этажном жилом здании. В результате сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.

Локализовать огонь пожарные сумели лишь через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы огонь полностью не был потушен.

Отмечается, что пока информации о погибших нет. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

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Напомним, недавно в анексованому Крыму вспыхнул пожар в санатории "Ялта", который сейчас подчинен Министерству обороны России. Как отмечается, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория. Площадь пожара составляла примерно 1000 квадратных метров.