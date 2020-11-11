Появились карты с планами, как Россия будет контролировать перемирие в Нагорном Карабахе

Миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, где выставлены временные посты

Конфликт завершен Фото из открытых источников

После того, как в Армению для контроля ситуации в Нагорном Карабахе прибыли первые 12 самолетов с российскими миротворцами, появились карты как Россия будет контролировать подписанное ранее перемирие. Telegeram- канал РИА "Новости".

По данным российского генштаба, миротворцы уже взяли под контроль Лачинский коридор, где выставлены временные посты.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачін - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудских.

Он добавил, что наблюдательные посты российских миротворцев в зоне ответственности "Юг", где шли активные бои, развернута в четверг, 12 ноября.

Новости по теме: В Кремле опровергли заявление Алиева о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе

Напомним, накануне президент России Владимир Путин сообщил о развертывание " миротворческого контингента" на территории Нагорного Карабаха.