Потому что они безработные: Лукашенко назвал причины протестов и очертил главные задачи власти

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Белорусский глава предписал госструктурам предлагать работу гражданам

В среду, 12 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по ситуации в стране назвал причины протестов и очертил основные задачи для власти. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, Лукашенко убежден, что одной из причин того, что люди "гуляют по улицам и проспектам", является тот факт, что большинство из них не имеют постоянной работы.

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает...", - заявил президент.

Кроме этого, во время совещания Лукашенко поставил органам власти и, в частности, Совбезу три главные задачи: обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. После чего президент поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить выполнение этих указаний.

"Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа", - добавил белорусский президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что уличными протестами, которые вспыхнули в стране, руководили из-за рубежа. По его словам, к беспорядкам были причастны люди из Украины и Российской Федерации.