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Потепление Арктики опережает график на 80 лет

Фото из открытых источников

В российском городе Верхоянск в Якутии была зафиксирована температура в 38°C

Ученые зафиксировали в Сибири новый температурный рекорд, который свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики опережают предварительные расчеты на 80 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Так, в российском городе Верхоянск в Якутии была зафиксирована температура 38 °C. По словам экспертов, это является рекордно высоким показателем для Арктики за всю историю метеонаблюдений. До этого аналогичную температуру фиксировали на Аляске в 1915 году.

На основе этих данных ученые сделали вывод, что потепление Арктики идет на 80 лет быстрее, чем исследователи рассчитывали ранее.

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Напомним, ранее ученые из Службы мониторинга атмосферы Коперника заявили, что крупнейшая из когда-либо зафиксированных дыр в озоновом слое над центральной Арктикой закрылась.

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