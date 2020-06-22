Потепление Арктики опережает график на 80 лет
В российском городе Верхоянск в Якутии была зафиксирована температура в 38°C
Ученые зафиксировали в Сибири новый температурный рекорд, который свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики опережают предварительные расчеты на 80 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Так, в российском городе Верхоянск в Якутии была зафиксирована температура 38 °C. По словам экспертов, это является рекордно высоким показателем для Арктики за всю историю метеонаблюдений. До этого аналогичную температуру фиксировали на Аляске в 1915 году.
На основе этих данных ученые сделали вывод, что потепление Арктики идет на 80 лет быстрее, чем исследователи рассчитывали ранее.
Напомним, ранее ученые из Службы мониторинга атмосферы Коперника заявили, что крупнейшая из когда-либо зафиксированных дыр в озоновом слое над центральной Арктикой закрылась.