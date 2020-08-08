Постоянная икота: Врачи из США обнаружили необычный симптом COVID-19

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Случай зафиксировали в Чикаго у 62-летнего пациента

В Соединенных Штатах Америки медики выяснили, что постоянная икота может быть еще одним симптомом коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает The Sun.

Соответствующая статья с результатами исследования была опубликована в журнале The American Journal of Emergency Medicine. В частности, ученые ссылаются на случай, который произошел в Чикаго. Там 62-летнего местного госпитализировали в апреле из-за икоты, которая длилась четыре дня подряд.

Однако, по результатам обследований, врачи выяснили, что больной также страдал от диабета, повышенного давления (гипертонии) и ишемической болезни сердца. Позже анализы на COVID-19 дали положительный результат, вирус подтвердили.

Кроме этого, медики отметили, что основных симптомов болезни (температура, кашель, заложенность носа, боль в горле или груди и одышка) у пациента не было.

Ученые добавили, что в литературе экстренной медицины это первый отчет о стойкой икоте у пациентов с коронавирусом. В связи с этим они призвали коллег обратить внимание на пациентов с похожим симптомом.

Напомним, ранее испанские врачи сообщили о еще одном нетипичном симптоме COVID-19 – так называемые "коронавирусные пальцы". Отмечается, что чаще всего этот признак замечали у детей и подростков, но также случаи зафиксировали у взрослых.