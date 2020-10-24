Посольство США в Беларуси посоветовало американцам запастись едой и водой

Меры связаны с истечением срока ультиматума для Лукашенко

Посольство США в Беларуси Фото из открытых источников

Посольство США в Беларуси посоветовало американцам, находящимся в стране, избегать массовых акций и запастись едой и водой. Об этом сообщила пресс-служба американского дипведомства.

Отмечается, что сообщение связано с возможным использованием силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных больших сборов в Беларуси, поскольку там истекает срок "народного ультиматума" Александру Лукашенко. "Такие события, как демонстрации, акции протеста или политические собрания, происходят ежедневно с 9 августа и могут продолжаться. Посольство напоминает гражданам США, что в разных местах Минска или страны могут проводиться крупные собрания", – говорится в сообщении.

В частности, в дипведомстве предупреждают о необходимости избежания американцами публичных демонстраций, а также возможном нарушении работы общественного транспорта, задержке движения, перекрытии улиц, а также усилении присутствия силовиков вокруг митингов.

Кроме того, в посольстве США заявили, что их согражданам рекомендуется отслеживать местные средства массовой информации, обеспечить по меньшей мере трехдневные запасы еды, воды, лекарств, наличных денег и других необходимых предметов для чрезвычайных ситуаций, а также всегда носить документы.

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Напомним, недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. В частности, она заявила о планах объявить общенациональную забастовку, если Лукашенко не уйдет в отставку до 25 октября.