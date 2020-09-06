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Посол Украины в Германии требует наложить запрет на поставки газа и нефти из РФ

Андрей Мельник Фото из открытых источников

Таким образом в Германии стремятся ответить на отравление оппозиционера Навального

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России как ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального. Дипломат требует ввести запрет на три месяца. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Настало время наконец поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил посол.

По его словам, прекращения проекта "Северный поток-2", которого требуют ряд немецких политиков, недостаточно. В частности, Мельник отметил, что режим российского президента Владимира Путина нужно лишить "важнейшего источника доходов из-за своей агрессивной политики".

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В связи с этим украинский дипломат призвал прекратить любые европейские инвестиции в экономику Российской Федерации. Также Мельник подчеркнул, что отравление Навального непосредственно касается Германии и высших чиновников страны. 

"Покушение на Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, федеральному правительству и немецкой общественности, которые были сознательно унижены", - подчеркнул посол.

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По словам Андрея Мельника, Путин не впервые демонстрирует тот факт, что реакция Берлина в отношении действий РФ не является для него важной. 

Напомним, в августе оппозиционного российского политика Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления и отправили под аппарат ИВЛ. 

Позже из Германии в Омск, где находился Навальный, отправился самолет, который доставил его на лечение в клинику Charite в Берлине. 

Впоследствии в Германии заявили о намеренном отравлении политика. Однако, в Кремле заверили, что оснований для уголовного расследования инцидента с оппозиционером они не видят, а власти РФ не причастны к этому. 

В свою очередь правительство Германии заявило о готовности ввести дипломатические санкции против России из-за отравления. Позже об аналогичном решении заявили в МИД Украины

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