Посол США в ОБСЕ: Прогресс в прекращении огня на Донбассе - это шаг вперед

Посол Джеймс Гилмор Фото из открытых источников

Однако нарушения, которые зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ свидетельствуют, что ситуация еще не совершенна

Посол Соединенных Штатов в ОБСЕ Джеймс Гилмор отметил существенное уменьшение количества сообщений о нарушении режима прекращения огня на Донбассе после 27 июля, однако заметил, что 900 нарушений, зафиксированные наблюдательной миссией ОБСЕ, "нельзя назвать совершенной ситуацией". Об этом он сказал во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает пресс-служба Миссии США в ОБСЕ.

По словам Гилмора, шагом вперед является то, что "несколько раз миссия, впервые с начала систематического сбора данных, сообщила об отсутствии нарушений режима прекращения огня по всей территории зоны конфликта".

Кроме этого, американский посол надеется, что РФ и в дальнейшем будет "использовать свое влияние, чтобы сдерживать свои прокси-силы, что они, очевидно, сейчас делают".

"Теперь, и через шесть лет, созданный Россией конфликт на востоке Украины продолжается. Большая часть Восточной Украины находится под контролем управляемых Россией сил и украинские власти не имеют доступа к контролю более 280 миль украинской стороны международной границы с Россией. Агрессия российского правительства против суверенного соседа привела к потере тысяч жизней и переселению миллиона людей", - подчеркнул Гилмор.

Также он отметил, что в аннексированном Крыму российская власть продолжает жестко ограничивать права крымских татар, этнических украинцев и других лиц, выступающих против аннексии. В частности, 31 августа во время рейда в Крыму задержали четырех крымских татар, которым ограничили общение, отказали в доступе к адвокатам и давили на них, чтобы они подписали признание.

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Напомним, недавно в Госпогранслужбе Украины заявили, что члены незаконных вооруженных формирований не пропускают патрули ОБСЕ на территорию ОРДЛО под предлогом карантинных мероприятий.