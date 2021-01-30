Посол США исключил возможность ослабления санкций против России, введенных из-за Крыма

Джон Салливан The New York Times

По словам дипломата, вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации

Соединенные Штаты Америки не планируют смягчать санкции относительно Российской Федерации, которые были введены после аннексии Крыма. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил посол США в России Джон Салливан, передает РБК.

"Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий (захвата Крыма, – ред.)", - отметил Салливан.

Дипломат подчеркнул, что вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации. В связи с этим исполнительная ветвь власти США и Конгресс отмечают недопустимость незаконного изменения границ Украины.

По словам Салливана, такой же позиции придерживаются канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, недавно страны Европейского Союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также сферы товаров двойного назначения.