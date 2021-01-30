Посол США исключил возможность ослабления санкций против России, введенных из-за Крыма
По словам дипломата, вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации
Соединенные Штаты Америки не планируют смягчать санкции относительно Российской Федерации, которые были введены после аннексии Крыма. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил посол США в России Джон Салливан, передает РБК.
"Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий (захвата Крыма, – ред.)", - отметил Салливан.
Дипломат подчеркнул, что вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации. В связи с этим исполнительная ветвь власти США и Конгресс отмечают недопустимость незаконного изменения границ Украины.
По словам Салливана, такой же позиции придерживаются канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Напомним, недавно страны Европейского Союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за агрессию против Украины. Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также сферы товаров двойного назначения.