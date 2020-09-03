Послы G7 посоветовали Украине, как выбрать нового руководителя САП, - заявление
Дипломаты отметили необходимость выполнения Украиной своих международных обязательств
Послы "Большой семерки" (G7) обнародовали заявление об избрании Украиной новых руководителей антикоррупционных учреждений. Они отметили, что руководителей ведомств нужно отбирать с помощью прозрачных и политически нейтральных процедур. Соответствующее заявление послы G7 3 сентября обнародовали в Twitter.
"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях, и политически нейтральные процедуры отбора", - говорится в сообщении.
Также иностранные дипломаты отметили необходимость обеспечения независимости, целостности и прочного правового статуса антикоррупционных органов. В заявлении говорится о том, что это является важным элементом международных обязательств Украины. В частности, речь идет о сотрудничестве страны с ЕС и постоянной поддержке со стороны международных финансовых учреждений.
"Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институции в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции", - заявили послы.
September 3, 2020
Напомним, ранее послы стран-членов "Большой семерки" отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от "подрыва" этой институции.