Послы G7 посоветовали Украине, как выбрать нового руководителя САП, - заявление

Послы G7 обнародовали заявление об избрании нового руководителя САП Фото из открытых источников

Дипломаты отметили необходимость выполнения Украиной своих международных обязательств

Послы "Большой семерки" (G7) обнародовали заявление об избрании Украиной новых руководителей антикоррупционных учреждений. Они отметили, что руководителей ведомств нужно отбирать с помощью прозрачных и политически нейтральных процедур. Соответствующее заявление послы G7 3 сентября обнародовали в Twitter.

"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях, и политически нейтральные процедуры отбора", - говорится в сообщении.

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Также иностранные дипломаты отметили необходимость обеспечения независимости, целостности и прочного правового статуса антикоррупционных органов. В заявлении говорится о том, что это является важным элементом международных обязательств Украины. В частности, речь идет о сотрудничестве страны с ЕС и постоянной поддержке со стороны международных финансовых учреждений.

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"Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институции в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно выполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции", - заявили послы.

Напомним, ранее послы стран-членов "Большой семерки" отреагировали на отставку главы Национального банка Якова Смолия и предостерегли украинскую власть от "подрыва" этой институции.