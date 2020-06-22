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Последствия коронавируса будут ощущаться еще десятилетия, - ВОЗ

Тедрос Аданом Гебреесус Фото из открытых источников

В ВОЗ заявили, что пандемия гораздо труднее, чем обычный кризис в здравоохранении

Пандемия COVID-19 в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, передает The Economic Times.

По его словам, пандемии гораздо труднее, чем просто кризис в здравоохранении.

"Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил глава ВОЗ.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирус за сутки - заболели свыше 183 тыс. человек.

 

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