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Последний Новый год на посту канцлера: Меркель заявила, что больше не будет баллотироваться

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Выборы состоятся осенью следующего года

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с последним новогодним обращением к гражданам, поскольку в следующем году не планирует баллотироваться на пост главы правительства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Через девять месяцев будут выборы в Бундестаг, на которых я не буду больше баллотироваться. Поэтому, по всем прогнозам, это в последний раз, когда я могу обратиться к вам как канцлер", - сказала Меркель.

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Как отмечается, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года. Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера Германии с 2005 года. 

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Напомним, также канцлер Германии Ангела Меркель в своем традиционном новогоднем обращении к нации назвала 2020 год самым тяжелым за весь период ее пребывания в должности.

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