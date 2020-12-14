Пошла против правил: Британскую принцессу обвинили в нарушении карантина из-за ужина в ресторане

Пятая внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Йорская Беатрис Фото из открытых источников

Принцесса Беатриса находилась долгое время в общественном заведении в большой компании

Пятой внучке королевы Великобритании Елизаветы II принцессе Йорской Беатрисе предъявили обвинения в нарушении соблюдения карантинных ограничений за посещение ресторана. Об этом сообщает MailOnline.

Как отмечается, член Британской королевской семьи ужинала в одном из элитных лондонских заведений "Maifair Isabel" с представителями разных семей. Всего принцесса провела там три часа, а компания состояла из 5 человек.

Согласно правилам усиления карантина в Лондоне, осуществление встреч разрешается только среди членов одного домохозяйства, то есть соседей и ближайших родственников.

Встречу предварительно называли вступительной и сугубо рабочей. Впрочем во время трапезы стало понятно, что совместное проведение времени в компании было в расслабленной атмосфере и не касалось деловых вопросов. Об этом свидетельствуют снимки СМИ, на которых виден бокал с алкоголем у принцессы Беатрисы.

Во время ужина в ресторане принцесса Беатриса употребляла алкоголь Фото The Sun

"Я не мог поверить своим глазам. Если королевская семья нарушает правила поведения во время коронавируса, то что они хотят от нас? Ситуация в стране очень серьезная, и принцесса Беатриса должна быть наказана", - возмутился посетитель заведения, который увидел внучку британской королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил повторное ужесточение карантинных ограничений в стране. Количество заболеваний неуклонно растет.