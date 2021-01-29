Португалия запрещает выезд граждан из страны из-за сложной ситуации с COVID-19

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В МВД страны заверили, что для определенных категорий будут сделаны исключения

Власти Португалии устанавливают ограничения для граждан, желающих выехать из страны воздушным и наземным транспортом. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, министр внутренних дел Эдуардо Кабрита заявил в парламенте, что правительство ограничит выезд воздушным и наземным транспортом, за некоторыми исключениями, в течение следующих 15 дней.

Кроме этого, некоторые средства контроля будут восстановлены вдоль сухопутной границы с Испанией.

"Мы будем способствовать принятию европейского решения, которое ограничивает полеты между зонами риска во всем Европейском Союзе, а также будем требовать тестирования и карантина", - сказал министр.

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В правительстве также заявили, что школы в стране не будут работать минимум до 14 февраля, а обучение онлайн будет проводиться с 8 февраля

Как отмечается, в настоящее время Португалия сталкивается с одной из худших вспышек в мире, и в четверг сообщила о самом высоком ежедневном количестве новых подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии.

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Напомним, ранее стало известно, что действующий глава Португалии Марселу Ребелу де Соза был переизбран на еще один президентский срок.