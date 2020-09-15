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Португалия ввела режим чрезвычайной ситуации

Фото из открытых источников

Соответствующий режим будет действовать до 30 сентября включительно

Правительство Португалии ввело режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с увеличением случаев коронавируса. Об этом сообщает RTP.

В частности, режим чрезвычайной ситуации в Португалии предусматривает:

  • запрет собираться в группы более 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству;
  • в магазинах запрещается продажа алкоголя после 20:00;
  • в заведениях общественного питания не могут находиться более 4 человек за одним столом;
  • магазины начинают работу в 10:00, исключением являются кафе, парикмахерские и спортзалы, время закрытия - с 20:00 до 23:00, по решению муниципалитета.

Отмечается, что дополнительные ограничения будут внедрены для регионов Лиссабона и порта, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.

Соответствующий режим будет действовать до 30 сентября включительно.

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Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что будущая вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 не завершит пандемию. В то же время Клюге прогнозирует рост количества смертей от COVID-19 в Европе уже со следующего месяца. Предполагается, что количество смертей увеличится из-за роста случаев болезни.

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