Поражает мозг в течение недели: В США в городском водопроводе обнаружили смертельный микроб

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Микроб проникает в организм через нос во время купания

Жителей Лейк-Джексон, в штате Техас, предупредили об опасности употребления водопроводной воды после того, как в городском водопроводе обнаружили смертельный микроб, поедающий мозг, передает BBC.

В частности, тесты подтвердили наличие амебы Naegleria fowleri в системе водоснабжения. Микроб может вызвать инфекцию мозга, которая обычно приводит к смертельным последствиям.

Местные власти Лейк-Джексон заявили, что воду дезинфицируют, но неизвестно, сколько времени это займет.

Впрочем, в пятницу вечером восьми общинам Техаса приказали не пользоваться водой для каких-либо целей, кроме смыва туалетов. Предупреждения отменили в субботу для всех, кроме Лейк-Джексон, города с населением более 27 тысяч.

Власти города позже заявили, что люди могут начать пользоваться водой, но перед тем, как пить, ее необходимо кипятить. Горожанам также предложили принять другие меры, в частности не допускать попадания воды в нос во время купания.

Врачи предупредили, что дети, пожилые люди и с ослабленной иммунной системой - "особенно уязвимы".

Власти заявили, что систему водоснабжения промывают, а затем проведут тестирование, чтобы убедиться, что вода безопасна для использования.

По словам городского головы Лейк-Джексона Модесто Мундо, расследование системы водоснабжения города началось после того, как шестилетний мальчик "подцепил" микроб и умер в начале этого месяца.

Naegleria fowleri встречается в пресной воде во всем мире. Вместе с водой она попадает в носовой канал человека и оттуда с помощью обонятельного нерва - в головной мозг.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что микроб обычно поражает, когда человек плавает или ныряет в "теплых пресноводных местах".

У инфицированных Naegleria fowleri наблюдаются такие симптомы, как жар, тошнота и рвота, а также ригидность шеи и головные боли. Большинство больных умирает в течение недели.

Ранее в этом году подобную инфекцию подтвердили в американском штате Флорида. Тогда представители здравоохранения призвали местных жителей не допускать, чтобы вода из кранов и других источников попала в нос.

Новости по теме: На Полтавщине обнаружили случай лихорадки Западного Нила

Ранее сообщалось, что на Волыни зафиксировали случай клещевого вирусного энцефалита.