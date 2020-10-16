Помпео рассказал, как американцам стоит относиться к сообщениям RT

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

Как власть, так и рядовой зритель, должен отличать дезинформацию и предпринимать шаги для ее устранения

Госсекретарь США Майк Помпео призвал американцев быть бдительными по пропаганде от иностранных правительств, таких как Китай, Иран и Россия и, в частности критически относиться к информации от Российского государственного канала RT, передает "Голос Америки".

"Эти страны, их лидеры, их разведки, военный аппарат и общественная информация часто нацелены на то, чтобы подвергнуть риску наши демократические ценности", - сказал Помпео.

По его словам, как власть, так и рядовой зритель, должен отличать дезинформацию и предпринимать шаги для ее устранения.

"Каждый из нас имеет собственную ответственность и Соединенные Штаты должны отличать эту дезинформацию и сообщать о ней народу Америки. Однако все должны быть осторожными. Когда кто-то из Института Конфуция говорит о преимуществах и величии Коммунистической партии Китая, надо понимать откуда это происходит. Когда вы видите определенную историю на RT, надо учитывать, что на эту деятельность влияет Россия. Может там и есть правдивая информация, но нужно ее очень внимательно оценивать", - сказал Помпео.

По его мнению, усилия иностранных правительств по распространению дезинформации в США происходят на фоне подготовки к выборам президента, запланированным на 3 ноября.

"Эти правительства не хотят демократии. Они не хотят, чтобы наши выборы были успешными", - добавил Помпео.

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