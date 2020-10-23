Помпео призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

Он провел переговоры с министрами сторон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, которые воюют в Нагорном Карабахе. Об этом глава американского Госдепа написал на странице в Twitter.

По словам Помпео, во время отдельных встреч с Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым обсуждались шаги для прекращения насилия в Нагорном Карабахе.

"Обе (стороны конфликта - ред.) должны соблюдать режим прекращения огня и вернуться к переговорам", - заявил он по результатам переговоров.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе.