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Помпео: Коронавирус возник в государственный лабораториях Китая

Майк Помпео. 

 EPA-EFE

Политик подчеркнул, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19

Государственный секретарь США Майк Помпео обнародовал информацию, которая якобы подтверждает то, что коронавирус был искусственно создан в государственных лабораториях Китая. Об этом говорится в письменной заявлении Помпео на сайте Госдепа. 

В документе говорится, что летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились болезнью, похожей на COVID-19. Кроме того, госсекретарь добавил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более 96% идентичен SARS-CoV-19.

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"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группе ВОЗ, которая прибыла в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", — говорится в заявлении.

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В США убеждены, что утечка вируса могла произойти из-за чрезвычайной ситуации в лаборатории. Однако доказательств предоставлено не было. Китай обвинения опровергает. 

Напомним, 14 января группа исследователей ВОЗ прибыла в китайский город Ухань, где впервые были выявлены случаи коронавируса COVID-19, чтобы провести расследование относительно его происхождения.

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