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Польша вводит запрет на свободное передвижение

Солдаты сербской армии стоят на страже перед Клиникой инфекционных и тропических болезней в Белграде, Сербия EPA-EFE

Предварительно ограничения будут действовать до 11 апреля

Правительство Польши вводит ограничения на свободное движение. Об этом сообщает RMF 24.

Отмечается, что теперь запрещено выходить из дома, за исключением необходимых ситуаций, когда нужно идти на работу, в магазин, в аптеку или с собакой на прогулку.

Премьер-министр Польши Моравецкий надеется, что парламент сможет принять соответствующие изменения в пятницу. "Если мы не ограничим контакты максимально, мы не ограничим количество пациентов, не спасем жизни", - отметил министр здравоохранения Лукаш Шумовский.

Он также добавил, что ограничения действуют до субботы, 11 апреля.

Сегодня увеличился трагический баланс жертв коронавирусом в Польше.

В частности, 68-летний священник умер, пока лечился в Пулавах. Таким образом, у нас уже 9 смертей в стране. 799 человек заражены.

Ранее сообщалось, что Польша ввела состояние эпидемии в связи с распространением коронавирус.

 

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