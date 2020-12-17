Польша вводит национальный карантин на три недели

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Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, передает TVN24.

Как отмечается, во время локдауну накануне Нового года закроются отели и горнолыжные трассы, а также будут введены ограничения на передвижение.

Будут закрыты торговые центры, позволят работать только продуктовым магазинам и аптекам.

Ограничивается передвижение с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Все лица, которые приедут в Польшу на организованном транспорте, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что по информации Всемирной организации здравоохранения, в Польше количество больных коронавирусом COVID-19 превысила один миллион человек.