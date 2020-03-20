Польша ввела состояние эпидемии из-за коронавируса

Также правительство Польши повысило штраф за нарушение режима карантина с 5 тыс. злотых до 30 тыс. злотых

Польша ввела состояние эпидемии в связи с распространением коронавируса. Об этом во время пресс-конфереции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Укринформ".

"Чтобы приостановить дальнейшее распространение (коронавируса - ред.), ограничить и ввести соответствующие принципы, также и в вопросе карантина, мы вводим сегодня состояние эпидемии", - проинформировал глава правительства.

Он подчеркнул, что срок приостановки учебы в школах будет продлен с 25 марта до католической Пасхи, 12 апреля. Он отметил, что это - "сложное решение", но очень необходимое для предотвращения распространения коронавируса.

Моравецкий также сообщил, что правительство Польши повышает штраф за нарушение режима карантина с 5 тыс. злотых (1,1 тыс. евро) до 30 тыс. злотых (6,6 тыс евро).

Напомним, сегодня в Украину прибыли два спецпоезда с эвакуированными украинцами из Польши.

Как сообщалось ранее, из-за введения жестких ограничений странами Европы из-за распространения коронавируса на польско-немецкой границе оказались 46 украинцев, которые не смогли пересечь границу еще 14 марта.

Украинцы застряли и в Египте - туристы должны были вернуться на родину еще 14 марта, однако компания SkyUp отменила рейсы из Шарм-эль-Шейха.

Аналогичная ситуация и в Чехии, где более трех тысяч украинцев зарегистрировались в дипломатическом представительстве для возвращения домой. В целом Министерство иностранных дел заявило, что началась работа над формированием перечня чартерных рейсов для возвращения украинцев после 17 марта.

Также сообщалось о том, что АМКУ проведет расследование по факту повышения авиакомпанией "МАУ" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения из-за коронавируса.