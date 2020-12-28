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Польша ввела "национальный карантин": Какие категории украинцев смогут свободно попасть в страну

Польша ввела 10-дневный карантин для украинцев после пересечения границы Фото из открытых источников

Новые ограничения будут действовать с 28 декабря по 17 января 2021 года

В Польше с 28 декабря ужесточают карантин из-за стремительного распространения коронавируса, в связи с этим лица, въезжающие в страну организованным транспортом, должны отбыть 10-дневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше. 

Однако, новые ограничения касаются не всех граждан Украины. Некоторые категории в этот период освобождаются от обязательного пребывания на карантине, а именно: 

  • лица, которые вакцинировались от COVID-19 (нужно предоставить справку с подтверждением);
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок, и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) - Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • школьники и студенты, которые учатся в школах Польши, а также ученые, проводящие исследования на территории страны;
  • работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций, члены их семей и другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;
  • рабочие сельскохозяйственных предприятий, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, которые въезжают в Польшу на спортивные мероприятия и имеют подтверждающие документы от организатора соревнований;
  • медики, въезжающие в Польшу для трудоустройства в сфере здравоохранения;
  • лица, пересекающие государственную границу Польши, составляющую внутреннюю границу ЕС, для выполнения служебных обязанностей.

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Полный перечень оснований для въезда в Польшу размещен на сайте посольства. 

По предварительной информации, ограничения будут действовать до 17 января 2021 года. 

Напомним, недавно правительство Польши приняло решение ввести национальный карантин на три недели с 28 декабря по 17 января для сдерживания пандемии коронавируса.

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