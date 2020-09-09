Польша предлагает Германии свой газопровод вместо "Северного потока-2"

Сейчас существует возможность предложения для Германии использовать газопровод "Baltic Pipe"

Північний потік-2 Фото из открытых источников

Правительство Польши может предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире TVP.

По словам Мюллера, существует возможность предложения для Германии использовать газопровод "Baltic Pipe", который запланировано достроить в 2022 году. "Сейчас нужно рассмотреть различные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной", – сказал пресс-секретарь правительства.

В то же время, о необходимости использования польской инфраструктуры должна заявить сама ФРГ. "Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", - высказался Мюллер.

Кроме того, пресс-секретарь правительства заявил, что такие инициативы, как "Северный поток-2", "противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил, что Германии следует отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Однако, он добавил, что не уверен, может ли Германия позволить себе отменить строительство газопровода.