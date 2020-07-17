Польша отозвала двух дипломатов из ООН из-за разговора пранкера с Дудой

Здание ООН pixabay.com

Такое решение связано с разговором Дуды с российским пранкером

Министерство иностранных дел Польши отозвало двух Постоянных представителей при ООН в связи с разговором президента Польши Анджея Дуды с российским пранкером. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с телефонной провокацией лиц, которые притворялись генеральным секретарём ООН, направленной против президента Польши Анджея Дуды, МИД в рамках своих компетенций осуществило шаги по выяснению дела. В их результате в отношении двух сотрудников Постоянного представительства Польши при ООН сделаны служебные выводы: их немедленно было отозвано", - говорится в сообщении.

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Напомним, 14 июля Анджея Дуду во второй раз избрали президентом Польши. С этим событием политика от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша поздравил российский пранкер "Лексус" Столяров.

Так, в начале разговора Дуда сообщил, что путешествует центральной Польшей. После этого речь шла о коронавирусе в стране. В частности, новоизбранный глава государства заверил, что в Польше эта ситуация под контролем.

Впоследствии было выяснено, что в разговоре президента Анджея Дуды с российским пранкером, который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, виноват работник постоянного представительства Польши при ООН.