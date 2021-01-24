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Польша отменила обязательный карантин для иностранцев

Польша отменила обязательный карантин для иностранцев Фото из открытых источников

Для пересечения границы достаточно предоставить отрицательный тест на коронавирус

Польша отменила обязательный карантин для иностранцев после пересечения границы при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Отмечается, что результат теста должен быть получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Кроме того, документ с тестом на коронавирус должен быть на польском или английском языках.

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К слову, распоряжение, которое освобождает иностранцев от прохождения карантина при наличии отрицательного теста, распространяется на пересечение внешней границы Шенгенской зоны (например, Украина – Польша) и внутренней (например, Польша – Германия).

Документ вступил в силу в субботу, 23 января. 

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Напомним, недавно премьер-министр Польши Михал Дворч сообщил, что украинские мигранты в стране смогут бесплатно получить вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. 

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