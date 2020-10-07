Польша оштрафовала "Газпром" на более 6 млрд евро из-за "Северного потока-2"

Российскую компанию обвинили в отсутствии сотрудничества во время антимонопольного расследования

Северный поток-2

Польское управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 29 млрд злотых, что составляет более 6 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что штраф назначили из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования по строительству газопровода "Северный поток-2". "Согласно решению Президента управления конкуренции и защиты потребителей, субъекты хозяйствования обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода NS2", – говорится в сообщении.

В антимонопольном органе заявили о фигурировании в деле еще 5 компаний: французской Engie Energy, немецкой Uniper, австрийской OMV, голландско-британской Shell и немецкой Wintershall, которые заключили соглашения с "Газпромом". "Ни один из предпринимателей не сообщил польскому антимонопольному ведомству об этой деятельности, пренебрегая, таким образом, действующим в Польше законом, идентичным действующим нормам Европейского Союза", – написали в пресс-службе. В результате эти компании оштрафовали на более 234 млн злотых (более 52 млн евро).

Ранее сообщалось, что польский антимонопольный орган анонсировал беспрецедентное решение по "Северному потоку-2" в рамках расследования о нарушении антимонопольного законодательства. Тогда речь шла о подозрении в несоблюдении компанией Nord Stream 2 AG законодательства при строительстве газопровода.