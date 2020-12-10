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Польша и Венгрия разблокировали бюджет Евросоюза

Фото из открытых источников

Таким образом бюджет вступит в силу уже в январе

Во время саммита ЕС в четверг, 10 декабря, удалось уладить конфликт с Польшей и Венгрией относительно бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

"Европа движется вперед", - написала политик и поздравила с достижением компромисса Германию, которая сейчас председательствует в Евросовете. 

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Как отмечается, таким образом уже в январе вступят в силу бюджет ЕС размером 1,1 триллиона евро на период с 2021 по 2027 год и план экономического восстановления от коронавирусного кризиса объемом 750 миллиардов евро.

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Напомним, в середине ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна ветировала проект бюджета Европейского Союза на 2021-2027 годы и создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии из-за разногласий по вопросу о миграции с руководством Евросоюза. Также тогда к решению о вето присоединилась и Польша. 

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