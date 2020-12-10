Польша и Венгрия разблокировали бюджет Евросоюза
Таким образом бюджет вступит в силу уже в январе
Во время саммита ЕС в четверг, 10 декабря, удалось уладить конфликт с Польшей и Венгрией относительно бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Об этом сообщила в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европа движется вперед", - написала политик и поздравила с достижением компромисса Германию, которая сейчас председательствует в Евросовете.
Как отмечается, таким образом уже в январе вступят в силу бюджет ЕС размером 1,1 триллиона евро на период с 2021 по 2027 год и план экономического восстановления от коронавирусного кризиса объемом 750 миллиардов евро.
Напомним, в середине ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна ветировала проект бюджета Европейского Союза на 2021-2027 годы и создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии из-за разногласий по вопросу о миграции с руководством Евросоюза. Также тогда к решению о вето присоединилась и Польша.