Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за распространения коронавируса

Лукаш Шумовский из открытых источников

В стране подготовили 19 больниц на случай наплыва инфицированных

Польша намерена объявить состояние эпидемической угрозы из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, передает Onet.pl.

"В стране могут быть запрещены массовые шоу и собрания, а также ограниченные способы передвижения и использования определенных продуктов. ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет дано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемиологической угрозы", - сказал Шумовский.

Он добавил, что ожидается увеличение наплыва больных в ближайшее время, поэтому для этого подготовили 19 больниц.

"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а потом 1 тыс. Все зависит от того, насколько ответственно мы ведем себя", - отметил глава Минздрава.

Сегодня стало известно, что в Польше 57-летняя женщина стала первой жертвой коронавируса COVID-19. Женщина в последнее время не была за границей. По предварительным выводам, несколько дней назад она имела контакт с человеком, которая вернулась из Италии.