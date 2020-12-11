Полное солнечное затмение: Уже 14 декабря счастливчики смогут насладиться астрономическим явлением

Затмение Солнца Фото из открытых источников

К сожалению, жители Украины не смогут стать свидетелями затмения

В следующий понедельник, 14 декабря, жители Земли смогут наблюдать за полным солнечным затмением. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, молодая Луна будет проходить перед солнечным диском в течение 24 минут. Чуть больше, чем на две минуты, спутник полностью затмит звезду.

Как отмечается, солнечное затмение частично смогут увидеть в нескольких регионах мира, в частности в Южной Америке и Африке. Однако полностью увидеть это астрономическое явление удастся только в Чили и Аргентине.

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Полное затмение ожидается примерно в 18:13 по киевскому времени. К сожалению, в Украине затмение невооруженным глазом можно будет заметить даже частично, ведь в нужный момент Солнце уже зайдет в нашем часовом поясе.

Напомним, ранее специалисты Московского планетария рассказали, что декабрь 2020 года будет богат самыми разнообразными и уникальными астрономическими событиями.