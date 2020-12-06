"Полная глупость": В России отреагировали на предложение Кравчука отключить страну от международной платежной системы

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В Госдуме РФ заявили о готовности страны к отключению

Заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что предложение главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука об отключении России от международной платежной системы – это провокация. Об этом он сообщил в комментарии RT.

По словам Чепы, такое предложение Кравчука не поддержат западные страны. "Я оцениваю это как провокацию и думаю, что эту провокацию не поддержат на Западе, потому что это скажется на экономике самого Запада, а также на потере доверия к банковской системе... Мы готовились к этому и ждали, что это может быть возможно, поэтому была создана система "МИР", – сказал российский депутат.

Кроме того, чиновник заявил, что "наказывать" РФ за ситуацию в Украине – это глупая идея. "Это полная глупость. Киев ничего серьезного не делает, чтобы решать это внутренний конфликт в Украине", – сказал Чепа.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина предложит Западу отсоединить Россию от международной платежной системы если в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не будет сдвигов. По его словам, начало нового года будет началом нового стандарта понимания ситуации.