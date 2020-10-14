Политический кризис в Кыргызстане: Президент согласился уйти в отставку после парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото из открытых источников

Президент Жээнбеков провел встречу с премьер-министром Садыром Жапаровым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков согласился уйти в отставку после парламентских выборов. Об этом заявил его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает kaktus.media.

Сообщается, что Жээнбеков провел встречу с премьер-министром Садиром Жапаровым, на которой еще раз подчеркнул, что уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, то есть после проведения парламентских выборов.

"Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать пост президента, потому что это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий в ущерб государству", - сказал Стамалиева.

Новости по теме: В Кыргызстане утвердили премьер-министра: Чиновник ожидает отставки президента до конца дня

Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране; в течение двух недель должны назначить повторные выборы депутатов парламента страны.