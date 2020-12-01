Полиция провела обыск у психиатра Марадоны

Диего Марадона DPA/GLOBAL LOOK PRESS

Косачев лечила известного футболиста совместно с нейрохирургом Леопольдо Луке

Полиция Буэнос-Айреса провела обыски в офисе психиатра Агустины Косачев, которая помогала Диего Марадоне в последние недели его жизни. Об этом сообщает Infobae.

Обыски проходили в рамках расследования возможной причастности врачей Марадоны к его смерти. Косачев была одной из первых, кто подтвердил, что Марадона лежал без признаков жизни в комнате.

Как сообщает издание опираясь на некоторые источники, Косачев, которая отвечала за психическое здоровье Марадоны после операции на мозге, может быть виновной в его смерти.

"Это не исключается, это возможно", - рассказал знакомый с делом источник Infobae.

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Ранее сообщалось, что в Аргентине правоохранители начали расследование против врача Диего Марадоны Леопольдо Луке по подозрению в убийстве по неосторожности.