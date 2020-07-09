Полиция подтвердила смерть мэра Сеула и назвала предварительную причину

Мэр Сеула Пак Вон Сун Фото из открытых источников

Предварительной причиной смерти считают самоубийство

В Южной Корее подтвердили информацию о смерти мэра Сеула Пак Вон Суна, а в полиции предварительной причиной смерти назвали самоубийство. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Согласно сообщению, полицейская поисковая группа нашла его тело на лесных холмах горы Букак возле его официальной резиденции около полуночи по месту время.

Правоохранители предварительно считают, что Пак Вон Сун совершил самоубийство, однако впоследствии будет установлена точная причина смерти.

Как отмечается, Пак столкнулся с обвинений в сексуальных преступлениях против своей бывшей помощницы. Накануне она подала официальную жалобу в полицию на 65-летнего мэра относительно нежелательного "физического контакта" и "неуместных" телефонных сообщений от него.

Напомним, об исчезновении Пак Вон Суна заявила его дочь, после чего полиция начала поиски. Впоследствии в СМИ появилась информация о смерти мэра Сеула, однако полиция некоторое время никак это не комментировала.