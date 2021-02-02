Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик

Полиция США pixabay.com

Причастных к происшествию копов отстранили, а начальника отдела уволили

Полицейские в городе Рочестер надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик. Ребенок сопротивлялся и не хотел садиться в полицейское авто, передает CNN.

Инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Копы прибыли по вызову матери девочки. По ее словам, ребенок угрожал убить ее и покончить с собой.

В то же время, на видеокамерах видно, что полицейские пытались посадить девочку в машину, а та не хотела. После чего правоохранители распылили на нее баллончик.

Ребенка доставили в больницу, откуда позже выписали. По сообщению местной полиции, причастных к событию копов отстранили, а начальника отдела уволили.

Отмечается, что на нательных камерах правоохранителей видно, что ребенок убегал от них, а те пытались его догнать, чтобы оказать помощь. Кроме того, девочка толкала офицера и сбила его нательную камеру.

На них также слышно, как женщина-полицейская говорит ребенку: "это твой последний шанс, иначе перцовый баллончик попадет прямо в глаза". Где-то через минуту другой офицер сказал: "Просто забрызгай ее".

Новости по теме: В Одесской области психически больной стрелял в полицейских из пневмата и травил газом

Напомним, в Российской Федерации арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении милиционера на акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в субботу, 23 января.