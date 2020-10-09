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Полетели камни и бутылки: В центре Бишкека начались столкновения протестующих

Протесты в Кыргызстане Фото из открытых источников

Подрались сторонники бывшего депутата Садыра Жапарова и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева

В центре Бишкека начались столкновения между сторонниками бывшего депутата Садыра Жапарова и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет 24 KG.

Сообщается, что протестующие начали забрасывать друг друга камнями и бутылками. При этом параллельно начались массовые драки.

Лидеры и организаторы акции протеста ушли с трибуны, ее заняли митингующие сторонники Садыра Жапарова.

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Напомним, 5 октября в Кыргызстане вспыхнули массовые протесты в знак несогласия с результатами парламентских выборов. В митингах приняли участие тысячи людей, а затем акции переросли в столкновения с полицией.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана заявила, что не признает результатов парламентских выборов в стране и в течение двух недель должны назначить повторные выборы депутатов парламента страны.

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