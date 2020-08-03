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Полет Crew Dragon – это только начало, дальше – путешествие на Луну, - NASA

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

NASA планируют к 2024 году высадить на Луну сперва женщину, а затем мужчину

В Американском космическом агентстве NASA говорят, что успешный полет корабля Crew Dragon, который принадлежит частной компании SpaceX, на Международную космическую станцию вселяет оптимизм относительно следующего важного шага – это путешествие и работа на Луне. Об этом сказал администратор NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

"Сегодня была большая победа, но это только начало. Программа "Артемида" нацелена на то, чтобы человек вернулся на Луну. Мы планируем улететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени", - отметил Брайденстайн.

Программа "Артемида" предусматривает, что NASA к 2024 году высадит на Луну сперва женщину, а затем мужчину. С помощью инновационных технологий они планируют провести больше исследований лунной поверхности, чем когда-либо ранее.

 

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Напомним, 30 мая в США провели успешный запуск пилотируемого корабля компании SpaceX с двумя американскими астронавтами, Дагласом Герли и Робертом Бенкеном. 

После чего Crew Dragon компании Илона Маска успешно пристыковался к Международной космической станции.

Через два месяца, 2 августа, Crew Dragon отстыковался от МКС и направился в сторону Земли.

В воскресенье, 2 августа, космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от МКС. Трансляцию вело агентство NASA.

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