Пока "не имеет смысла" вводить российские войска в Беларусь, - Песков

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

По его словам, Владимиру Путину не нужно согласие Совета Федерации, если он решит ввести войска в Беларусь

Сейчас Российская Федерация не видит смысла вводить свои войска в Беларусь, поскольку президент Александр Лукашенко контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - сказал Песков.

По его словам, Владимиру Путину не нужно согласие Совета Федерации, если он решит ввести войска в Беларусь. Он уточнил, что обязательства России в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ уже были ратифицированы российским парламентом.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о применении совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.