Погибших украинцев в результате взрыва в Бейруте нет, – Минздрав Ливана

В общем, из-за трагедии погибло 154 человека

Взрыв в Бейруте, Ливан Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Ливана распространило полный список жертв взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что жертвами стали граждане шести государств, национальная принадлежность еще 19 погибших пока не установлена. В общем, в результате трагедии погибло 154 человека.

Кроме граждан Ливана, в результате взрыва погибли восемь сирийцев, шестеро граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин.

Напомним, трагедия в ливанской столице, Бейруте, случилась 4 августа. В местном порту в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, которые уничтожили дома и унесли много жизней.

Предварительно установлено, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена, а вызвали его сварочные работы, которые там проводили.

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По данным МИД Украины, раненых и погибших среди украинцев нет, однако после взрыва в посольство обратились 30 граждан с просьбой о помощи. Сегодня, 7 августа, стало известно, что в Ливане задержали 16 человек из-за взрыва в порту Бейрута.